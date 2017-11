Ekranizacja bestselleru już na DVD

to wyjątkowa opowieść o niemożliwej pierwszej miłości zrealizowana na podstawie bestsellerowej powieści Nicoli Yoon przetłumaczonej na ponad 20 języków. Film, w którym główne role zagrali Amandla Stenberg Nick Robinson jest już dostępny na DVD, wyłącznie w salonach empik i na empik.comMaddy ( Amandla Stenberg ) to błyskotliwa osiemnastolatka z wielką wyobraźnią. Jest ciekawa świata, ale cierpi na bardzo rzadką chorobę. Krótko mówiąc, jest uczulona na wszystko. Dlatego od lat nie opuszcza sterylnego domu zaprojektowanego przez jej matkę Pauline ( Anika Noni Rose ). Jednak Olly ( Nick Robinson ), chłopak, który właśnie wprowadził się obok, nie zamierza pozwolić, by coś stanęło im na przeszkodzie. Choć zakochani patrzą na siebie przez szyby, bez szansy na dotyk, łączy ich wyjątkowo silna więź. Pragną wspólnie doświadczyć pierwszej miłości. Wiedzą, że konsekwencje mogą być ogromne, ale postanawiają podjąć ryzyko, aby być razem.to wzruszająca opowieść o miłości wyreżyserowana przez Stellę Meghie . Lliteracki debiut Nicoli Yoon zdobył uznanie na całym świecie i pobił serca czytelników. Książka znalazła się szczycie listy bestsellerów New York Timesa i przetłumaczono ją na przeszło 20 języków. Powieść do tego stopnia spodobała się reżyserce Stelli Meghie, że ta zdecydował się przenieść ją na duży ekran.Na ekrany amerykańskich kin filmwszedł 19 maja 2017 roku. W kinach na całym świecie zarobił ponad 60 milionów dolarów, czyli sześciokrotnie więcej niż pochłonęła jego produkcja, której koszt zamknął się w kwocie 10 milionów dolarów.