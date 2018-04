Ekranizacja komiksu "Birds of Prey" w rękach nieznanej reżyserki

Wszystko wskazuje na to, że z czterech filmów o Harley Quinn najszybciej realizacji doczeka się. Projekt zyskał właśnie reżyserkę. Wybór padł na Cathy Yan Yan jeszcze do niedawna była dziennikarką. Pracowała dla "Wall Street Journal". Jej pełnometrażowy debiut fabularny miał swoją premierę na tegorocznym Sundance zdobyło na tym festiwalu nagrodę dla najlepszej obsady aktorskiej.Pomimo braku doświadczenia Yan pokonała innych kandydatów na stanowisko reżysera Walter Hamada (szefowie DC Films) oraz sama Margot Robbie byli zachwyceni jej prezentacją i postanowili dać jej szansę. Cathy Yan jest trzecią kobietą, która dostaje szansę wyreżyserowania widowiska opartego na komiksach DC Comics (po Patty Jenkins Avie DuVernay ). I jest pierwszą reżyserką o azjatyckich korzeniach, która kręci w Hollywood film o superbohaterach.Zdjęcia dorozpoczną się jeszcze w tym roku lub najpóźniej na początku przyszłego. Robbie wejdzie na plan, kiedy zakończy prace nad. A to oznacza, żemoże trafić do produkcji dopiero w drugiej połowie 2019 roku. W planach wciąż pozostają jeszcze dwa filmy z Harley Quinn:Seria komiksowa "Birds of Prey" zadebiutowała w 1996 roku. Początkowo opowiadała o przygodach Black Canary i Oracle (Batgirl). Na przestrzeni lat przez komiks przewinęła się większość żeńskich bohaterek i czarnych charakterów DC Comics.Na razie nie wiadomo, które z postaci pojawią się w wersji kinowej. Jest jednak niemal pewne, że film zaprezentuje nam nową Batgirl, ponieważ scenarzystka Christina Hodson została niedawno zatrudniona przez Warner Bros. do przygotowania fabuły widowiska