Elisabeth Moss gwiazdą dramatu aborcyjnego

Świeżo upieczona zdobywczyni Emmy Elisabeth Moss zgodziła się zagrać główną rolę w filmie. Obraz wyreżyseruje Simon Curtis ).Akcja filmu osadzona została w latach 60. ubiegłego wieku w Chicago. Fabuła inspirowana jest ruchem społecznym zwanym Jane Collective. Była to organizacja zapewniająca kobietom dostęp do bezpiecznych aborcji w czasach, kiedy były one w Stanach nielegalne. Moss wcieli się w Jane, zamężną kobietę, która niespodziewanie zachodzi w ciążę i tak poznaje kobiety z podziemia aborcyjnego.Scenariusz napisali Hayley Schore