Eliza Dushku nie była jedyną ofiarą kaskadera-pedofila

W weekend Eliza Dushku ujawniła, że była ofiarą przemocy seksualnej, kiedy miała zaledwie 12 lat. Sprawcą był kaskader Joel Kramer , z którym pracowała wtedy na planie filmu Kramer zaprzeczył rewelacjom aktorki. Jednak teraz pojawiły się zeznania innych kobiet potwierdzających jego naturę seksualnego drapieżcy. Laura Albert opowiada o wydarzeniu z 1997 roku. Pracowała wtedy jako kaskaderka na planie filmu. Był tam też Kramer . Pewnego dnia zaprosiła na plan swoją 15-letnią siostrę i jej 16-letnią koleżankę. Po zakończonym dniu pracy grupa kaskaderów poszła na gokarty i Albert postanowiła zabrać dziewczynki. To tam Kramer miał je skusić wizytą w hotelowym basenie. Na miejscu miał się przed nimi obnażyć i rzucić tekstem (wskazując na swoje przyrodzenie) "z tym sobie nie dacie rady". Siostra Albert uciekła, ale jej koleżanka została i miała z kaskaderem uprawiać seks. Albert dowiedziała się od dziewczyny o wszystkim miesiąc później. 16-latka miała łzy w oczach, kiedy jej o tym opowiadała. Albert zgłosiła sprawę na policję, ale ta nic nie zrobiła, ponieważ w stanie osoby od 16 roku życia mogą już legalnie uprawiać seks. Albert miała też zrobić awanturę kaskaderowi i zagroziła, że nagłośni sprawę.Sam Kramer potwierdza, że "wygłupiał się" z dziewczyną, ale nie doszło do penetracji. Zarzeka się też, że do wszystkiego doszło za jej zgodą, a on sam wierzył, że jest starsza. Kiedy odkrył, że miała 16 lat, był ponoć wstrząśnięty i przez lata doświadczenie to spędzało mu sen z powiek.Druga kobieta, która na razie prosi o zachowanie anonimowości, wyznała z kolei, że na przełomie lat 70. i 80. zaczynała dopiero pracę jako kaskaderka. Pewnego dnia poszli grupą na piwo. Gdy mieli zmienić lokal, została przydzielona do samochodu Kramera . Ten jednak zamiast do baru pojechał w ustronne miejsce, gdzie zmusił ją do seksu oralnego. Po wszystkim wrócili do lokalu, gdzie reszta kaskaderów już się bawiła.Kobieta przyznaje, że nigdy nie mówiła o tym wydarzeniu. Twierdzi, że była przerażona, brudna i winna. Kramer i na te zarzuty odpowiedział. Stwierdził, że jest to stek kłamstw, że nie jest draniem, jakim malują go media i że jest ofiarą polowania na czarownice.