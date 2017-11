Elizabeth Banks za kamerą "Księżniczki w papierowej torbie"

Universal Pictures nabyło prawa do ekranizacji, bestsellerowej książki dla dzieci z 1980 roku, napisanej przez Roberta Munscha z ilustracjami Michaela Martchenko.Jest to opowieść o księżniczce, której zły smok odbiera wszystko, co najcenniejsze - od ukochanego księcia, po cały dobytek. Dziewczyna wyruszą więc w podróż do smoczego leża. Lecz u kresu wędrówki czeka na nią coś naprawdę zaskakującego, coś, co zmieni jej dotychczasowe życie.Scenariusz adaptacji napisze Katie Silberman, natomiast za kamerą stanie aktorka i reżyserka Elizabeth Banks ).