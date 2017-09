Emmy 2017: "Stranger Things" i "Westworld" z pierwszym nagrodami

W niedzielę odbyła się druga ceremonia wręczenia nagród Emmy w pomniejszych kategoriach. Zaciętą walkę do samego końca stoczyły dwa seriale:. Oba zdobyły po pięć statuetek. O tym, który z nich okaże się tegorocznym królem, przekonamy się za tydzień, kiedy wręczone zostaną nagrody w najważniejszych kategoriach.W miniserialach również trwa zacięta walka.ma na razie cztery statuetki, zaśtrzy. W sobotę kategorie dokumentalne zdominowałaPoniżej znajdziecie listę nagrodzonych w najważniejszych kategoriach. Pełna lista jest dostępna TUTAJ , odc. Employee Training, odc. Chapter 63, odc. Aporia, odc. You Get What You Need, odc. Chapter One: The Vanishing Of Will Byers, odc. The Thief, odc. The Holiday Summation, odc. The Beachodc. Contrapassoodc. The Original, odc. Pilotodc. Smoke And Mirrors, odc. Omaha, odc. Easy Come, Easy Go, odc. Qatarodc. Offred (Pilot), odc. Ordinary Death, odc. Wolferton Splashodc. You Get What You Needodc. The Upside Downodc. Subtle Beastodc. The Bicameral Mindodc. The Beachodc. Now I Will Singodc. The Bicameral Mindodc. Heavydirtysoul