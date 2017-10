Englert, Stuhr, Kożuchowska i początki pornobiznesu na Tofifest!

Niepokorni przedstawiciele polskiego kina i teatru uświetnią tegoroczną edycję festiwalu Tofifest. Jan Englert , wybitny aktor i reżyser, odbierze specjalnego Złotego Anioła za całokształt twórczości. Macieja Stuhra odkryjemy w twórczej niepokorności w reżyserskim debiucie. Torunianka Małgorzata Kożuchowska odbierze nagrodę dla ludzi filmu z regionu – Flisaka.Ważnym wydarzeniem będzie także nowy cykl "HBO Specials", w którym zostaną pokazane najgłośniejsze seriale sezonu, w tym opowiadające o początkach pornobiznesu, które w ekspresowym tempie zdążyły podbić serca widzów i krytyków. Początek imprezy już 21 października, oczywiście w Toruniu!O zasługach i zaszczytach Jana Englerta nie trzeba nikomu wspominać. Wspaniały aktor, wybitny reżyser, pedagog. Tak mi się ułożyło życie, że jestem firmą. I to nie taką z ograniczoną odpowiedzialnością, tylko właśnie z odpowiedzialnością ― mówi. Ta odpowiedzialność czyni go wyjątkowym i takie też są jego role. Zagrał m.in. w Kazimierza Kutza czy Filipa Bajona . To właśnie Jan Englert wyjedzie z Torunia ze specjalnym Złotym Aniołem Tofifest za całokształt twórczości. Stuhr gra u najlepszych w kinie — u Małgorzaty Szumowskiej Władysława Pasikowskiego czy Janusza Majewskiego , a w teatrze m.in. u Krzysztofa Warlikowskiego. Jako psycholog z wykształcenia patrzy na aktorstwo w specyficzny sposób. Na festiwalu odkryjemy niepoznane oblicze Macieja Stuhra debiutującego jako reżyser i scenarzysta filmem, który będzie miał swój pokaz specjalny na Tofifest i narobi sporo zamieszania, bo jest to debiut odważny i niepokorny, tak jak wszystko, czego dotkną się Maciej Stuhr i Tofifest!Przez widzów najbardziej uwielbiana jest za swoje role serialowe — Hanki Mostowiak w, Natalii Boskiej wczy Moniki Boreckiej w. Liczba wcieleń Kożuchowskiej systematycznie rośnie, a jej zaangażowanie społeczne przypomina, co to znaczy dobrze wykorzystać popularność. Zawsze podkreśla, ze jest stąd, z Torunia. Nie mogło być zatem inaczej, jubileuszowego Flisaka — nagrodę dla ludzi filmu związanych z regionem kujawsko-pomorskim — z rąk Prezydenta Miasta Torunia odbierze wracająca do korzeni Małgorzata Kożuchowska "HBO Specials" — wielkie seriale na dużym ekranie tylko na Tofifest w nowym paśmie, w którym znajdą się najgorętsze produkcje sezonu: mistrzowski feministyczny dramat obyczajowy z wątkiem kryminalnym i genialną obsadą, kronika narodzin amerykańskiego pornobiznesu na tle rewolucji obyczajowej lat 70. i nowa, mroczna odsłona polskiej opowieści o zbrodniach na bieszczadzkim pograniczu, czyli