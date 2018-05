Europejscy nadawcy jednoczą się przeciw Netfliksowi i Amazonowi

Getty Images © Carl Court



Europejscy nadawcy postanowili zjednoczyć się w walce o widza przeciwko amerykańskim platformom steamingowym Netflix, Amazon itp. Trzy największe telewizje - France Télévisions, RAI TV, ZDF - ogłosiły powstanie porozumienia produkcyjnego The Alliance. Jego celem jest tworzenie wielkich, innowacyjnych seriali, którymi będzie można zainteresować widzów nie tylko w Europie ale też i na świecie.The Alliance nie jest programem zamkniętym. Jego idea opiera się na współpracy, więc każdy inny podmiot może w każdym momencie do sojuszu dołączyć. Może to być współpraca ramowa lub też dotyczyć konkretnych seriali.The Alliance już zapowiada pierwsze tytuły. Są to:- wysokobudżetowy serial biograficzno-historyczny, którego bohaterem będzie Leonardo Da Vinci;- serial szpiegowski osadzony w Dubaju;- serial rozgrywający się w Rzymie epoki "la dolce vita". Będzie to opowieść o morderstwie francuskiej gwiazdeczki w apartamencie położonym przy Via Veneto.