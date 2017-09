Europejski Dzień Kina Artystycznego 15 października

15 października na całym kontynencie odbędzie się Europejski Dzień Kina Artystycznego. Organizatorami wydarzenia w Europie jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas. W Polsce – Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych (działająca przy FINA) oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ambasadorami Dnia są Ruben Östlund Laurent Cantet , których premierowe filmyświęciły triumfy na tegorocznych festiwalach filmowych. Wydarzenia w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego odbędą się w 50 kinach niezależnych w całej Polsce.Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Skierujemy uwagę zarówno na kino jako formę przekazu artystycznego, jak i na kino jako obiekt, bez którego ten przekaz byłby niemożliwy. Chcemy również pokazać, że ta funkcja kina w szczególny sposób wyróżnia kina studyjne.Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności - w miastach i na wsi. Gromadzą ludzi i dają im poczucie wspólnoty, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia czy dochodu. Co roku ponad 100 milionów osób odwiedza kina arthousowe. Odgrywają one kluczową rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i prezentowaniu młodych talentów.Kina studyjne i lokalne w Polsce to ponad 200 podmiotów na terenie całego kraju, a ich widownia w 2016 r. przekroczyła 10 milionów widzów.Program Europejskiego Dnia Kina Artystycznego już wkrótce na stronach:Oficjalna strona