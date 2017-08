Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA TY I JA po raz 14.

Prawie 40 filmów, wystawy, koncerty, spotkania, warsztaty, konferencje i mnóstwo pozytywnej energii. To wszystko czekać będzie na gości w dniach oddopodczasw Koszalinie.W ramach festiwalu, widzowie będą mogli zobaczyć filmy pełno i krótkometrażowe, amatorskie i profesjonalne. Łącznie jury oceni 39 filmów nadesłanych niemal z całego świata, w tym z tak odległych zakątków jak Iran, Zimbabwe czy Indie. Tradycyjnie wszystkie filmy konkursowe łączy to, że dotykają w jakiś sposób motywu niepełnosprawności. Festiwal zainauguruje włoski film. Ponadto na ekranie kina Alternatywa pojawią się m.in. nagrodzony w Berlinie film, niemiecki obraz 24 tygodnie, amerykańskia takżeoraz znakomity polski dokument Komunia. Filmy oceniać będzie jury złożone z Marcina Koszałki Marka Bukowskiego , Anny Dudy-Gocel oraz Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk.Poza projekcjami, widzowie festiwalu będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach towarzyszących. Na inauguracji wystąpi znakomita, wielokrotnie nagradzana wokalistka Gaba Kulka a na zakończenie zespół Remont Pomp z gościnnym udziałem saksofonisty i kompozytora Raya Dickaty'ego, który współpracował m.in. z Dr. Johnem i Spiritualized. Tradycyjnie odbędzie się wernisaż wystawy zdjęć Fotokonfrontacje 2017. Bohaterami zdjęć będą weterani wojenni. Pokazana zostanie również wystawa "Obrazy twórców polskiego filmu" Wiesława Zięby. Ponadto widzowie będą mogli wziąć udział w warsztatach jogi śmiechu, animacji a nawet street artu. Publiczność będzie mogła również spotkać się z paraolimpijczykami i europosłem Markiem Plurą. Nie zabraknie konferencji naukowych oraz spotkań z twórcami filmowymi. Swój performance teatralny pokażą Teatr Recepta i Teatr Dźóra. Miasteczko festiwalowe powstanie jak co roku na Placu Polonii przed Koszalińską Biblioteką Publiczną. Seanse zaś odbywać się będą w sali kina Alternatywa. Motto tegorocznej edycji mówi, że życie można zacząć wiele razy. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.integracjatyija.pl W dniachfestiwalowe filmy zostaną zaprezentowane w 17 kinach największych polskich miast.Ponad to w 30 miejscach, w dniach trwania imprezy odbędą się Małe Festiwale Ty i Ja. Miejscami projekcji będą głównie biblioteki, areszty, zakłady karne, domy pomocy z niemal całej Polski.Festiwal jest współfinansowany ze środków PFRON, FIO, PISF, Ministerstwa Kultury, Gminy Miasto Koszalin i Województwa Zachodniopomorskiego