Getty Images © Dimitrios Kambouris



) zagra jedną z głównych ról w nowym filmie Mirandy July . W obsadzie są również Gina Rodriguez Obraz nie ma jeszcze tytułu. Jest to historia Old Dolio. Jej świat staje na głowie, kiedy jej rodzice ( Jenkins Winger ), zatwardziali oszuści i rabusie, zapraszają kogoś z zewnątrz ( Rodriguez ) do pomocy przy największym skoku rabunkowym w ich karierze.Całość powstanie dla studia Brada Pitta Plan B.