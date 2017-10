FKE Cinergia: 3 dźwięki Komedy

Multimedialne widowisko poświęcone twórczości Krzysztofa Komedy przeniesie publiczność do najbarwniejszego okresu polskiego jazzu. Pomogą w tym fragmenty filmów archiwalnych, zdjęcia i wizualizacje, połączone z muzyką na żywo w mistrzowskim wykonaniu. Koncert, w ramach Forum Kina Europejskiego Cinergia odbędzie się drugiego dnia festiwalu () w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza przy Piotrkowskiej 283 o g. 19:00.Zapowiada się muzyczna wędrówka od początków jazzu, przez etap katakumbowy, założony w Łodzi pierwszy polski jazzowy zespół Melomani, Sopot Jazz Festival w 1956, niezapomniane Kalatówki, płytę "Astigmatic" aż po skandynawską ekspansję i finalnie amerykański sukces Komedy.– zapowiada Sławek Fijałkowski, twórca i producent Forum Kina Europejskiego Cinergia.Treść show stanowią projekcje, które z jednej strony przedstawiają poszczególne historie z życia Komedy i rozwoju polskiego jazzu, z drugiej zaś są impresjami na temat jego osobowości i atmosfery, jaka towarzyszyła tamtym czasom. Scenariusz zasadza się na konkretnych utworach, które korespondują z kolejnymi wydarzeniami oraz na wirtualnej narracji osób związanych z Komedą . W poznaniu tamtego czasu pomagają m.in. Tomasz Lach , syn Zofii Komedowej, naoczny świadek życia Krzysztofa, sama Zofia Komedowa, Roman Polański Tomasz Stańko . Wśród wypowiedzi są anegdoty i zabawne historie, ale również opowieści budujące polityczny kontekst i fenomen niezwykłej popularności jazzu w tamtym okresie.Materiały archiwalne obejmują m.in. fragmenty filmówczy wywiad z Komedą dla Telewizji Duńskiej,oraz animacje Mirosława Kujewicza.Gospodarzem muzycznym widowiska jest wrocławski septet jazzowy EABS, twórca najgłośniejszej w ostatnich latach płyty poświęconej Komedzie – "Repetitions – Letters to Krzysztof Komeda". Na scenie zobaczymy też Jamesa Mortona, na co dzień muzyka brytyjskiego The Herbaliser, Buslava oraz łódzkich muzyków: wybitnego pianistę Witolda Janiaka i Łukasza Lacha, lidera L.Stadt.Tegoroczna, 22. edycja, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Łódź Filmowa odbędzie się w dniach. Obejmie blisko sto tytułów, kilka sekcji tematycznych, w tym dwa konkursy dla debiutujących twórców polskich i europejskich, czy masterclass oraz pokazy filmów dla dzieci.