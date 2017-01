FOTO: "Fullmetal Alchemist" na pierwszych zdjęciach

3 2 1



W tym roku do kin trafi. Jest to aktorska wersja słynnej mangi znanej pod angielskim tytułem "Fullmetal Alchemist".Ostatnio w sieci pojawiły się nowe fotki z filmu. Wy znajdziecie je poniżej:W listopadzie studio Warner Bros. Japan zaprezentowało pierwszy teaser, który wygląda tak:Manga opowiadała wydarzenia z fikcyjnego świata przypominającego Europę czasów rewolucji przemysłowej. Jest to historia braci Edwarda i Alphonse'a poszukujących kamienia filozoficznego w celu odzyskania swych ciał, które stracili na skutek nieudanej próby wskrzeszenia ich matki poprzez alchemię.