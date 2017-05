FOTO: "Runaways" w pełnej krasie

Przed Wami logo i oficjalny plakat nowego serialu Marvel Television, czyli. Projekt przygotowują twórcyTo ekranizacja komiksu autorstwa Briana K. Vaughna i Adriana Alphony. Opowiada on o sześciorgu nastolatków, którzy odkrywają, że ich rodzice należą do złowrogiej organizacji. Bohaterowie będą musieli przemóc wzajemną niechęć i wspólnie przeciwstawić się dorosłym. Oto pełen skład ekipy: Rhenzy Feliz jako Alex Wilder - dumny nerd i samotnik, który większość czasu spędza grając w gry wideo. W głębi duszy pragnie jednak powrotu do swoich przyjaciół z dzieciństwa. Lyrica Okano jako Nico Minoru - twarda i inteligentna dziewczyna uosabiająca nastoletni niepokój. Jej skrupulatny gotycki makijaż odgradza ją od kolegów i rodziny, ale być może tak naprawdę potrzebuje ona kogoś, z kim można pogadać. Virginia Gardner jako Karolina Dean - na zewnątrz doskonała, ale w głębi duszy cierpiąca pod ciężarem oczekiwań jej rodziców. Zza maski doskonałości wyziera jej chęć zgłębienia swojej tożsamości i pogoni za własnymi potrzebami. Ariela Barer jako Gert Yorkes - różowowłosa zbuntowana dziewczyna w okularach. Nie ominie żadnej okazji, by wygłosić dumną przemowę. Persona społecznej bojowniczki służy jej jednak do ukrycia prawdziwych uczuć. Gregg Sulkin jako Chase Stein - grający w lacrosse'a licealny łamacz serc. Wielu spisuje go na straty jako głupiego osiłka, ale Chase - wzorem swojego ojca - ma smykałkę inżyniera. Allegra Acosta jako Molly Hernandez - najmłodsza i najbardziej niewinna członkini grupy, znana ze swojego pozytywnego nastawienia i głębokiej potrzeby przystosowania się.Premiera na platformie Hulu.