FOTO: Al Pacino na planie "The Irishman"

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu dramatu gangsterskiegow reżyserii Martina Scorsesego . Tym razem możemy przekonać się, jak wygląda Al Pacino wcielający się w Jimmy'ego Hoffę."The Irishman" opowie prawdziwą historię Franka "Irlandczyka" Sheerana ( Robert De Niro ). Był on płatnym zabójcą, jednym z dwóch nie-Włochów, którzy na stałe współpracowali z Mafią. Niedługo przed swoją śmiercią przyznał się do zabicia Jimmy'ego Hoffy. Twierdził również, że wie, kto zabił prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Według niego to Mafia, a dokładniej Hoffa zlecił zabójstwo. Sheeran utrzymywał, że dostarczył zabójcy broń.Premiera w przyszłym roku.