FOTO: Andy Serkis i jego ambulans na planie "Black Panther"

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu ekranizacji komiksu MarvelaWidać na nich Andy'ego Serkisa wcielającego się po raz kolejnego gangstera, handlarza bronią i przemytnika Ulyssesa Klauego. Złoczyńca pojawił się po raz pierwszy na ekranie wAkcjarozpoczyna się po wydarzenia ukazanych w filmie. T'Challa (Chadwick Boseman) wraca do królestwa Wakandy, by zasiąść na tronie. Niestety wkrótce pojawia się dawno niewidziany wróg. Prawo T'Challi do tronu Wakandy i tytułu Czarnej Pantery zostanie wystawione na ciężką próbę, kiedy zostanie wciągnięty w konflikt, od którego zależeć będą losy nie tylko Wakandy, ale też całego świata…Premiera filmu w przyszłym roku.