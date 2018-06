Jak wszyscy wiemy, trwają właśnie prace nad widowiskiem. Na planie jest już Mackenzie Davis , a do sieci trafiły zdjęcia granej przez nią postaci. Uwagę zwracają liczne blizny, jakie ma na ciele.Zdjęcia znajdziecie poniżej: Davis gra jedną z głównych postaci filmu. Wciela się w żołnierkę-zabójczynię, która ma do wykonania specjalną misję.Obraz trafi do kin w listopadzie przyszłego roku.