FOTO: Cruise i Ferguson patrzą sobie w oczy w "M:I Fallout"

Przed Wami nowe zdjęcie z. A na nim Tom Cruise Rebecca Ferguson . Czekacie na nowe przygody Ethana Hunta?W tej części Hunt będzie zmuszony poradzić sobie z nieprzewidzianymi konsekwencjami jego dobrych intencji. Kiedy jedna z misji zakończy się fiaskiem, on i jego ekipa rozpoczną desperacki wyścig z czasem... Christopher McQuarrie ujawnił, że tytułma wiele znaczeń zarówno dosłownych jak i metaforycznych. Z jednej strony jest zagrożenie nuklearnym terroryzmem, z drugiej strony to przeszłość Hunta i decyzje, jakie kiedyś podjął, powrócą, by go prześladować.