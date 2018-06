FOTO: Czy to skład Avengers na finałowe starcie z Thanosem?

W sieci pojawiły się nowe grafiki koncepcyjne zapowiadające czwartą część. I chociaż wciąż nie doczekaliśmy się potwierdzenia, czy nie jest to jedynie twórczość fanów, całość wygląda całkiem przekonująco.Na jednej z grafik widzimy nowy skład superbohaterskiej drużyny, która stanie do walki z Thanosem (Thor, Nebula, Captain Marvel, Iron Man, Rocket, Czarna Wdowa, Hulk, Kapitan Ameryka, War Machine, Hawkeye i Ant-Man). Na drugiej - samego Thanosa ze znanym z komiksów orężem.W oczy rzuca się oczywiście kilka szczegółów, m.in. ogolony Steve Rogers bez tarczy, ale z gwiazdą na piersi (czyżby powrócił do roli Kapitana Ameryki?), Hulk w kosmicznym skafandrze (wygląda na to, że Bruce Banner przepracuje niemożność transformacji w swoje potężne alter-ego) oraz Thanos z Rękawicą Nieskończoności, która wygląda na całkiem nową i sprawną, czyli zupełnie inaczej niż w finale ostatniego filmu.Jak podobają Wam się grafiki? Czekacie na finał galaktycznej wojny z Szalonym Tytanem?