FOTO: Debbie Ocean i jej ekipa na pierwszym plakacie

(kliknij, aby powiększyć)



Warner Bros. wypuścił pierwszy plakat filmu. Obraz jest żeńskim spin-offemi plakat wyraźnie nawiązuje do oryginału.Przekonajcie się zresztą sami:Siostra Danny'ego Oceana, Debbie ( Sandra Bullock ), po pięciu latach opuszcza więzienie. Wkrótce zaczyna przygotować skok stulecia, który ma się odbyć w trakcie charytatywnej imprezy dla gwiazd w nowojorskim Metropolitan Museum. W skład ekipy bohaterki wejdą: Lou ( Cate Blanchett ), Nine Ball ( Rihanna ), Amita ( Mindy Kaling ), Constance ( Awkwafina ), Rose ( Helena Bonham Carter ), Daphne Kluger ( Anne Hathaway ) oraz ( Sarah Paulson ).Film wejdzie do kin w czerwcu.