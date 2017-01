FOTO: Defenders biją się w ciemnych zaułkach i piją kawę na ulicy

Jeszcze do niedawna serialowiany był tajemnicą, ale w zeszłym tygodniu opublikowano szereg zdjęć promujących produkcję Marvela i Netfliksa. Na tym nie koniec. Mamy dla was dwie nowe fotografie: na pierwszej z nich Iron Fist ( Finn Jones ) przesłuchuje zamaskowanego przeciwnika, a na drugiej - nieco mniej dramatycznej - Jessica Jones ( Krysten Ritter ) i Patsy Walker ( Rachael Taylor ) przechadzają się po ulicy z kubkami kawy w dłoni.Wiemy też, że serial opowie o tym, jak każdy z bohaterów - Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones i Iron Fist - samodzielnie trafia na trop tajemniczej sprawy, która prowadzi do wielkiej dziury w ziemi, jaką Matt Murdock i Elektra odkryli w drugim sezonie. Czarnym charakterem będzie niejaka Alexandra ( Sigourney Weaver ). Czy powrót wątku zoznacza, że jest ona powiązana z klanem ninja The Hand?Premiera serialu w okolicach lata tego roku.