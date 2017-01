FOTO: Defenders w komplecie

3 2 1



Wreszcie możemy przyjrzeć się całej ekipie, czyli serialu Netfliksa i Marvela, w którym spotkają się Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist. Zobaczcie serię nowych zdjęć zapowiadających serial.Oprócz bohaterów możemy zobaczyć też główną antagonistkę serialu graną przez Sigourney Weaver . To postać o imieniu Alexandra - na razie nie wiadomo o niej więcej. Na zdjęciach znajdziemy też Misty Knight (z) oraz Colleen Wing (z). Wygląda też na to, że Luke Cage wróci do więzienia.