FOTO: Demon Bear sieje spustoszenie w "Nowych mutantach"

W sieci pojawiała się nowa grafika sugerująca to, co zobaczymy w komiksowym widowisku. Tym razem możecie zobaczyć efekt działalności wroga bohaterów filmu, postaci znanej jako Demon Bear.Oto grafika:Grafika potwierdza to, co twórcy mówili o filmie już wcześniej: Nasz zarys opiera się na komiksach Billa Sienkiewicza , numery 18–31, 35–38), kiedy New Mutants stali się mroczni, surrealistyczni i bliżsi horroru. Bardzo zainspirowała nas historia "Demon Bear", która jest prawdopodobnie najpopularniejszym komiksem o New Mutants. Czerpaliśmy też z takich filmów, jak, książek Stephena Kinga i nawetPremiera filmu 13 kwietnia 2018.