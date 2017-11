FOTO: Dwayne Johnson gotowy na "Rampage"

Studia Warner Bros. i New line Cinema ujawniły pierwsze zdjęcia zapowiadające, oparte na grze komputerowej widowisko z Dwayne'em Johnsonem w roli głównej. To przedsmak zwiastuna filmu, który ma zadebiutować we czwartek.Prymatolog Davis Okoye ( Dwayne Johnson ) jest nieufny i trzyma innych ludzi na dystans. Przyjaźni się jedynie z inteligentnym gorylem, który jest pod jego opieką od czasu swoich narodzin. Wkrótce, na skutek nieudanego eksperymentu, goryl przeobraża się we wściekłą bestię - podobnie dzieje się z samcami alfa innych gatunków. Rozwścieczone zwierzęta przedzierają się przez Amerykę Północną, niszcząc wszystko na swojej drodze. Okoye oraz odrzucony przez środowisko inżynier genetyczny próbują znaleźć antidotum. Chcą nie tylko zapobiec katastrofie, ale też uratować bliską Davisowi istotę, która kiedyś była jego przyjacielem.Reżyseruje Brad Peyton . Premiera 11 kwietnia 2018.