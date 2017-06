FOTO: Elba, Winslet i góry pomiędzy nimi

Przed Wami najnowszy plakatw reżyserii Hany'ego Abu-Assada . To ekranizacja książki Charlesa Martina Ashley jest pisarką, która leci samolotem na swój ślub. Ben to lekarz wracający z konferencji medycznej. Gdy ich lot zostaje odwołany, nieznajomi postanawiają wspólnie wynająć mały samolot. Ale w trakcie podróży pilot dostaje ataku serca i maszyna rozbija się w odludnym górskim terytorium. On ma złamane żebro, ona nogę. Na szczęście mężczyzna jest też fanem wspinaczki. Gdy usiłuje znieść kobietę z góry w otoczeniu surowych warunków pogodowych, ona zastanawia się, czy na pewno zamierzała poślubić właściwego faceta.Gwiazdami filmu są Kate Winslet Projekt powstaje dla studia Fox 2000.