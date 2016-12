FOTO: Emoji w wersji plakatowej

(kliknij, aby powiększyć)



W przyszłym roku do kin trafi animacja Sony pod tytułem. Studio właśnie pochwaliło się w sieci serią plakatów, które przedstawiają bohaterów filmu.Wy znajdziecie je poniżej:Witajcie w Textopolis. To właśnie tu mieszkają wszystkie emoji, z których korzystacie w swoich smartfonach. W świecie tym każde emoji ma tylko jeden wyraz twarzy. Wyjątkiem jest Gene ( T.J. Miller ), który urodził się bez filtra i dzięki temu zdolny jest do przyjmowania wielu różnych wyrazów twarzy. To wyróżnia Gene'a. Nic więc dziwnego, że marzy o tym, być normalnym, takim jak wszystkie emoji. W spełnieniu marzenia mają mu pomóc: najlepszy przyjaciel Hi-5 ( James Corden ) i niezmordowana łamaczka kodów Jailbreak ( Ilana Glazer ). Wspólnie wyruszają na wyprawę przez różne aplikacje licząc, że w końcu trafią na Kod, który uczyni Gene'a zwykłym emoji. Kiedy jednak wielkie niebezpieczeństwo zagrozi telefonowi, to właśnie w rękach tej trójki przyjaciół znajdzie się los wszystkich emoji.