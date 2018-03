FOTO: Gotowi na walkę MMA Stramowski vs Lubos?

(kliknij, aby powiększyć)



Next Film zaprezentowało teaserowy plakat dramatu sportowego. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Fabułaopowiada o losach zawodnika MMA, którego gra Piotr Stramowski oraz jego największego rywala – w tej roli Eryk Lubos . MMA, czyli mieszane sztuki walki to sport, który budzi ogromne emocje i kontrowersje. Zawodnicy walczą w klatkach i używają każdej dozwolonej techniki, by obalić przeciwnika. To zamknięte i hermetyczne środowisko i właśnie tam toczy się historia bohaterów filmu.to nie tylko historia o MMA. To film o walce, także tej poza ringiem. O miłość, o rodzinę, o siebie.Obecnie trwają treningi przygotowujące aktorów do zdjęć. Dba o nie Federacja KSW, która jest partnerem i konsultantem produkcji. W ciągu kilku tygodni ekipa wejdzie na plan zdjęciowy.Premiera zaplanowana jest na 11 stycznia przyszłego roku.