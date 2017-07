FOTO: Grafiki z "Captain Marvel", Skrullowie i powrót do lat 90.

Filmzadebiutuje w nietypowym momencie - wciśnięty między premiery dwóch filmów o Avengers,i niezatytułowanego na razie. Kulminacja wszystkiego, co dotychczas wydarzyło się w uniwersum Marvela brzmi jak dziwny moment, by przedstawiać nową postać. Ale po panelu Marvela na Comic-Conie wszystko stało się jasne: akcja filmu rozgrywać się będzie w przeszłości. Zobaczyliśmy też pierwsze grafiki koncepcyjne z tytułową bohaterką, w którą wcieli się Brie Larson Studio ujawniło, żezabierze nas do lat 90. Zobaczymy więc świat sprzed czasów, gdy Tony Stark przywdział zbroję Iron Mana. Nick Fury ( Samuel L. Jackson ), który pojawi się w filmie, nie będzie jeszcze nosił swojej charakterystycznej przepaski. Moce Captain Marvel prawdopodobnie wytłumaczą fakt, że Brie Larson nie zestarzeje się między filmami.Marvel ujawnił też, z kim zmierzy się bohaterka: będą to przedstawiciele zmiennokształtnej kosmicznej rasy Skrullów. To ich pierwsze pojawienie się w kinowym uniwersum studia. (O ile retroaktywnie nie okaże się, że ktoś, kogo zdążyliśmy już poznać w którymś z filmów, był w rzeczywistości ukrywającym się, podszywającym się pod niego Skrullem. Są na to precedensy w komiksach.)Premierę filmu zaplanowano na 8 marca 2019.