FOTO: Hanks i Streep w nowym filmie Stevena Spielberga

W sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie z nowego filmu Stevena Spielberga , opartego na faktach. Gwiazdami obrazu są Tom Hanks Akcja opartego na faktach scenariusza pióra Liz Hannah rozgrywa się w 1971 roku. Redaktor naczelny Ben Bradlee ( Hanks ) i wydawca Katharine Graham ( Streep ) decydują się opublikować na łamach "The Washington Post" tzw. Papiery z Pentagonu. Poufne dokumenty były dowodem na to, że administracja prezydenta Johnsona okłamywała obywateli i Kongres w sprawie zaangażowania amerykańskiego wojska w wojnę wietnamską. Ujawniały również, że ekipa Nixona potajemnie eskalowała konflikt. Nixon i jego świta próbowali zablokować publikację materiałów. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który przyznał rację dziennikarzom.Polska premiera na początku przyszłego roku.