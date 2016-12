FOTO: Harrison Ford i Ryan Gosling na zdjęciach z "Blade Runnera 2049"

3 2 1



Parę dni po premierze pierwszego teasera filmumagazyn Entertaiment Weekly zaprezentowało serię zdjęć z widowiska. Możecie na nich zobaczyć osoby odpowiedzialne za kontynuację "Łowcy androidów".Zdjęcia znajdziecie poniżej:30 lat po wydarzeniach przedstawionych woficer policji Los Angeles, niejaki K ( Gosling ), trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda ( Ford ), byłego łowcy androidów, który zaginął 30 lat temu.A tak prezentuje się pierwszy teaser:Obraz trafi do kin w przyszłym roku i - jak obiecuje reżyser - będzie miał kategorię R.