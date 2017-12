FOTO: Helen Mirren na plakacie horroru "Winchester"

Przed Wami plakat horroru. To nowy film twórcówbraci Spierig Helen Mirren gra Sarę Winchester, dziedziczkę fortuny zbitej na produkcji broni palnej. Jej mąż i dziecko niespodziewanie umierają, a Sarah zaczyna wierzyć, że ciąży na niej klątwa "broni, która zdobyła Zachód". Zdaniem bohaterki prześladują ją wszystkie ofiary zabite przy pomocy wyprodukowanych przez jej rodzinę karabinów. Po konsultacji z medium kobieta postanawia przenieść się do San Jose i wybudować potężną gotycką posiadłość. Zajmuje jej to 38 lat.