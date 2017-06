FOTO: Jak wyglądają Finn i Snoke w nowych "Gwiezdnych wojnach"?

3 2 1



Jak to zwykle bywa z oczekiwanymi przez cały świat superprodukcjami, najpewniejszym źródłem spoilerów i wczesnych informacji bywają… zestawy klocków Lego. Podobnie jest w przypadku widowiska. Najnowsze zdjęcia figurek Lego zdradzają co nieco na temat nadchodzącej wielkimi krokami - ale wciąż bardzo odległej - produkcji.Pierwsze ze zdjęć, które wyciekły do sieci, przedstawia postać Finna. Wygląda na to, że grany przez Johna Boyegę bohater wciąż będzie nosił tę samą (albo bardzo podobną) kurtkę, co ostatnio - ale tym razem do pary z resztą uniformu. Teraz Finn wygląda wreszcie jak prawdziwa "szycha" Rebelii. Choć jego mina na to nie wskazuje.Druga ujawniona figurka to Głównodowodzący Snoke. O postaci granej przez Andy'ego Serkisa wciąż wiadomo bardzo mało. Przedstawiająca go zabawka zaskakuje bardziej - nazwijmy to - ludzkim wyglądem.Na dokładkę mamy jeszcze obrazek z będącymi na usługach Najwyższego Porządku pilotem oraz robotem BB-9E.Premiera filmu: 14 grudnia. Reżyseruje Rian Johnson