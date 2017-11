FOTO: Julia Kamińska na plakacie "Narzeczonego na niby"

3 2 1



12 stycznia do kin wejdzie komedia romantyczna pod tytułem. Dystrybutor właśnie zaprezentował plakat filmu.Wy możecie go obejrzeć poniżej:Karina ( Julia Kamińska ) próbuje z całych sił stworzyć pierwszy (tym razem) szczęśliwy związek. Jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno kłamstewko zamieni jej uporządkowane życie w emocjonalny rollercoster. Szybko okaże się, że każdy z bohaterów ma tak naprawdę coś do ukrycia. Gdy prawda wyjdzie na jaw, wszyscy będą musieli zrobić w końcu porządek w swoich związkach i w swoich sercach.Czy małe, niewinne kłamstewko może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do totalnej katastrofy? A może dopiero jak wszystko się w życiu rozpada, możliwe staje się poukładanie wszystkiego od nowa? Przekonacie się w kinach już 12 stycznia.wyreżyserował Bartosz Prokopowicz . Obok Kamińskiej w obsadzie są m.in.: Barbara Kurdej-Szatan