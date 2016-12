FOTO: Kong w płomieniach

Magazyn Empire zaprezentował nową grafikę koncepcyjną z filmu. Wy znajdziecie ją poniżej:W wywiadzie dla Empire reżyser Jordan Vogt-Roberts ujawnił, że początkowo akcja filmu była umieszczona w roku 1917. On jednak zdołał przekonać władze studia Legendary, by przenieść akcję do czasów wojny w Wietnamie.Czy ta zmiana wyszła całości na dobre, przekonamy się już w marcu, kiedytrafi do kin.