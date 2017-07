FOTO: Mocne zdjęcie z nowego filmu reżysera "Bogów"

(kliknij, aby powiększyć)



pokazał, że potrafi poruszyć widzów. Teraz Jakub Gierszał znowu ma szansę porwać tłumy. Już 17 listopada zobaczymy go w- nowym filmie reżysera. Ta rola była dla niego ekstremalnym wyzwaniem, bo wymagała od niego dużej metamorfozy fizycznej. Jednak, jak sam przyznaje zmiany, które w nim zaszły nie dotyczą jedynie wyglądu."Ta rola była szczególnie wymagająca, bo musiałem się dla niej zmienić fizycznie, a treningi uczą dyscypliny. Mam nadzieję, że ta determinacja, aby wymagać od siebie więcej, pozostanie we mnie i będzie trwałą zmianą w moim życiu. Bohater, którego gram dokonał rzeczy niemożliwych. Udowodnił, że dosłownie WSZYSTKO jest w naszej głowie. Wszystko zależy od nas. Od naszej wiary w to, czy nam się uda, czy nie. Absolutnie też w to wierzę, bo nie raz, podczas pracy na planie, przekonałem się, że jest to prawdą. Mam nadzieję, że już zawsze będę tak patrzył na świat." Postać, którą Jakub Gierszał gra, inspirowana jest niezwykłym życiorysem Jerzego Górskiego – człowieka, który tocząc walkę ze sobą i swoimi słabościami, odbija się od największego życiowego dna i sięga po tytuł mistrza świata podczas morderczych zawodów na dystansie Double Ironman (7,6 km pływania, 360 km jazdy na rowerze, 84,4 km biegu).Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Junior, który odebrał nagrodę podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni , za zdjęcia do