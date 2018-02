FOTO: Nawet Iniemamocni muszą prać swoje kostiumy

Pixar zaprezentował nowy plakat oraz opis fabułyKontynuacja megahitu z 2004 roku trafi do polskich kin 13 lipca.Helen staje na czele kampanii mającej doprowadzić do powrotu superbohaterów do życia publicznego. W tym czasie jej mąż Bob heroicznie zmaga się z prowadzeniem domu i wychowaniem trójki dzieci: Violet, Dasha oraz małego Jack-Jacka, którego supermoce jeszcze nie zostały odkryte. Tymczasem pojawia się nowy złoczyńca z genialnym planem zagrażającym całemu światu. Z pomocą starego kumpla Mrożona superbohaterska rodzina rusza do walki z niebezpieczeństwem.