FOTO: Nowy kostium Ant-Mana z "Avengers 4" ujawniony

Ekipa powstającego właśnieopublikowała wideo wspierające ofiary huraganu Harvey. Filmik promuje akcję #DayofGiving i występują w nim m.in. Zoe Saldana Kevin Feige i bracia Russo . Fanów superbohaterów Marvela może jednak szczególnie zainteresować Paul Rudd A to dlatego, że po raz pierwszy możemy tu przyjrzeć się nowemu kostiumowi Ant-Mana. Parę dni temu dowiedzieliśmy się , jak wyglądać będzie nowy kombinezon Wasp w, nadeszła pora na to, by również Scott Lang przeszedł ubraniowy lifting i pokazał się światu.będzie sequelem, które zobaczymy w kinach 25 kwietnia przyszłego roku. "Czwórka" trafi do dystrybucji rok później.