FOTO: Oficjalny start prac na planie "Avengers 4"

Beginning the end. Post udostępniony przez The Russo Brothers (@therussobrothers) 10 Sie, 2017 o 11:06 PDT





Bracia Russo oficjalnie rozpoczęli prace nad czwartą części. Z tej okazji wrzucili do sieci zdjęcie rękawicy.Oto ono:Pierwotnie Marvel planował realizację obu filmów stanowiących zwieńczenie dekady MCU jednocześnie. Ponieważ jednak projekt okazał się gigantyczny, ostatecznie postanowiono podzielić produkcję. Co więcej reżyser zapowiadają, że oba filmy będą się od siebie różnić zarówno pod względem tonu jak i fabuły.Obraz trafi do kin w kwietniu 2019 roku.