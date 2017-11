FOTO: Ogłoszono program festiwalu Sundance

Organizatorzy Festiwalu Filmowego Sundance ogłosili w środę program nadchodzącej edycji imprezy. W Utah pokazanych zostanie 110 filmów pełnometrażowych z 29 krajów. Polska reprezentacja tradycyjnie jest bardzo skromna. Składa się na nią koprodukcja z Grekami, czyli nowy film Babisa Makridisa Przy okazji prezentacji programu opublikowano pierwsze zdjęcia do wielu produkcji, jakie będą miały w Sundance swoją premierę. Najciekawsze z nich znajdziecie poniżej:W sekcji "Premiery" pokazany zostanie film, w którym główne role grają Robert Pattinson Mia Wasikowska . Będzie to opowieść o pionierze, który wyrusza na amerykańskie pogranicze, by poślubić miłość swojego życia. Podróż przez dzikie tereny w towarzystwie pijaka i miniaturowego konia okaże się zdradliwa. Podczas niej zatrą się granice oddzielające bohatera od złoczyńcy i od damy w opałach.W sekcji "Premiery" pokazany zostanie również nowy film Gusa Van Santa . Fabuła oparta jest na autobiograficznej książce kontrowersyjnego rysownika Johna Callahana. Artysta urodził się w 1951 roku w Portland. Jako dziecko został adoptowany. W wieku ośmiu lat był molestowany przez nauczycielkę. W wieku 12 lat popadł w alkoholizm. W wieku 21 lat w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu kręgosłupa i został sparaliżowany. Sześć lat później rzucił alkohol i poświęcił się rysowaniu. Jego prace szybko zyskały rozgłos, choć często budziły kontrowersje ze względu na poruszane tematy śmierci i niepełnosprawności. W rolach głównych wystąpili: Joaquin Phoenix W konkursie amerykańskich filmów fabularnych pokazany zostanie film. Jego gwiazdami są Chloë Sevigny Kristen Stewart . Film spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w 1892 roku doszło do brutalnego mordu. Lizzie Borden była starą panną mieszkającą w domu ojca, który ponownie się ożenił z Abby Durfee Borden. W dniu morderstwa w domu prócz ofiar i Lizzie była jeszcze tylko służąca. Lizzie stała się główną podejrzaną, zwłaszcza że już wcześniej pomiędzy nią a ojcem i jego żoną dochodziło do konfliktów. W procesie nie udało się jednak ponad wszelką wątpliwość udowodnić jej winy i cała sprawa do dziś pozostaje niewyjaśniona.W konkursie amerykańskich filmów fabularnych pokazany zostanie film. W rolach głównych zobaczymy: Chloë Grace Moretz Sashę Lane . Bohaterką filmu jest nastolatka, która po śmierci rodziców przenosi się do swojej ultrakonserwatywnej ciotki. Dziewczyna mierzy się nie tylko z samotnością i bólem po stracie bliskich, ale też swoją homoseksualnością. Tymczasem ciotka, która odkrywa jej tajemnicę, wysyła ją na katolicki obóz, który ma ją "uzdrowić".W konkursie amerykańskich filmów fabularnych pokazany zostanie reżyserski debiut Paula Dano pod tytułem. Jest to ekranizacja powieści Richarda Forda. Wydana w 1990 roku książka opowiada historię 16-latka z Montany Joe Brinsona, który jest świadkiem rozpadu małżeństwa swoich rodziców. W rolach matki i ojca zobaczymy Carey Mulligan W konkursie amerykańskich filmów fabularnych pokazany zostanie film. Tytułowego bohatera zagra Garrett Hedlund . W obsadzie są również: Forest Whitaker Usher Raymond . Jest to historia członka KKK, który zakochuje się w samotnej matce. Pod jej wpływem zaczyna kwestionować rasistowską ideologię organizacji, która go wychowała. Ostatecznie porzuca KKK. Nie ma się gdzie podziać. Znajduje jednak afroamerykańskiego pastora, który nauczy go, czym jest tolerancja.W konkursie amerykańskich filmów fabularnych znalazł się też film Maggie Gyllenhaal wciela się w Lisę Spinelli - przedszkolankę, którą zaczyna dopadać rutyna monotonnej egzystencji w Staten Island. Kiedy trafia na cudownie uzdolnionego 5-letniego poetę, postanawia mu pomóc - ryzykując swoją karierę, rodzinę i wolność.W sekcji "Premiery" pokazany zostanie debiut reżyserski Ruperta Everetta . Jest on również gwiazdą opowieści o ostatnich dniach życia Oscara Wilde'a. W obsadzie są również: Colin Firth W sekcji "Premiery" zaprezentowany zostanie również film. Jest to ekranizacja powieści Nicka Hornby'ego wydanej w Polsce pod tytułem "Juliet, naga". Opowiada o parze 30-latków, którzy zdali sobie właśnie sprawę, że wspólne zainteresowania muzyczne to zbyt mało, by ich związek mógł trwać nadal.Festiwal odbędzie się w dniach 18-28 stycznia. Pełen program znajdziecie TUTAJ