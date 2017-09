FOTO: Oto młode gwiazdy kolejnych "Avatarów"

Tak, my też w to nie wierzymy. 25 września, niemal osiem lat po premierze oryginału, ruszyły wreszcie zdjęcia do czterech sequeli. Z tej okazji magazyn Entertainment Weekly zaprezentował nowe zdjęcie z planu filmów.Przedstawia ono aktorów, którzy wcielają się w młode pokolenie mieszkańców Pandory: potomstwo Jake'a Sully'ego i Neytiri, a także ich przyjaciół. Od lewej: Britain Dalton , Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass , Trinity Bliss, Jack Champion i Duane Evans Jr.Z całego towarzystwa tylko Champion (drugi z prawej) nie nosi na planie kostiumu motion capture. 12-latek gra Javiera Spidera Socorro - człowieka, który urodził się na Pandorze w bazie Hells Gate.trafi do kin w grudniu 2020 roku. Premiera ostatniego filmu -- planowana jest na grudzień 2025 roku.