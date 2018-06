Warner Bros. i MGM zaprezentowały plakat filmu. Przy okazji ogłoszono, że zwiastun trafi do sieci jutro.Adonis Creed znów będzie musiał zdecydować, co tak naprawdę się dla niego liczy, jakie walki prowadzić i o co warto się bić. A wszystko za sprawą Viktora Drago, którego ojciec przed laty doprowadził do śmierci Apolla Creeda, ojca Adonisa. W życiowej i sportowej drodze wspierać bohatera będzie Rocky Balboa.Premiera filmu w listopadzie.