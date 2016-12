FOTO: Oto postać łącząca nowy cykl o Planecie Małp z klasyczną serią

(kliknij, aby powiększyć)



Entertaiment Weekly zaprezentowało szkic koncepcyjny z filmu. Jest on o tyle ważny, że pokazuje bohaterkę, którą znamy zz 1968 roku.Twórcy nowego cyklu nigdy nie kryli faktu, że traktują go jako serię prequeli klasycznej. Powyższy szkic jest najtwardszym tego dowodem. Możecie bowiem na nim zobaczyć postać Nova. Jest to bohaterka, którą wgrała Linda Harrison . Wjest to dokładnie ta sama postać.Widowisko trafi do kin już w lipcu.