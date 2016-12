FOTO: Pennywise wyłania się z nowego zdjęcia ekranizacji "It"

Magazyn Entertaiment Weekly zaprezentował nowe zdjęcie głównego bohatera filmu. Wy możecie mu się przyjrzeć poniżej:Akcja powieściowego oryginału rozgrywała się na dwóch planach czasowych. Pierwszym były lata 50, kiedy to tajemnicza istota w przebraniu klauna poluje na dzieci. Druga rozgrywała się w latach 80., kiedy to dorośli już bohaterowie wydarzeń sprzed lat wracają, by ponownie stawić oka przerażającemu wrogowi. W filmie lata 50. będą zastąpione przez lata 80., a reszta wydarzeń będzie rozgrywać się współcześnie.Reżyseruje Andres Muschietti . Premiera we wrześniu 2017.