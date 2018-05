FOTO: Pierwsze zdjęcie z nowego filmu Agnieszki Holland

W sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie z nowego filmu Agnieszki Holland zatytułowanego. W roli głównej obecny na fotosie James Norton To historia tytułowego walijskiego dziennikarza, który badał i relacjonował wydarzenia związane z Wielkim Głodem panującym w latach 1932-33 na Ukrainie, a także publikował szereg artykułów na temat sytuacji politycznej w Niemczech, gdy do władzy dochodził Hitler. Jego raporty z Ukrainy zainspirowały George'a Orwella do napisania. Jones zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w wieku 30 lat. Istnieją przesłanki, że w jego zabójstwo zamieszane było NKWD.Zdjęcia do filmu na Ukrainie i w Polsce dobiegły właśnie końca. Teraz ekipa przeniesie się do Szkocji, gdzie dokończy pracę.Scenariusz napisała Andrea Serdaru-Barbul . W obsadzie są również Vanessa Kirby