FOTO: Pierwsze zdjęcie z nowego filmu Mike'a Leigh

W sieci zadebiutowało pierwszy kadr zapowiadający nowy film Mike'a Leigh Będzie to opowieść o masakrze Peterloo, do jakiej doszło w sierpniu 1819 roku w Manchesterze w Anglii. Wydarzenie miało miejsce podczas pokojowego zgromadzenia zorganizowanego przez lokalną grupę zaangażowaną przeciwko reformom politycznym. W manifestantów wjechała szarża kawalerii, w skutek czego zginęło kilkanaście osób, a kilkaset zostało rannych. Leigh uważa, że to bardzo ważny temat, o którym nigdy dotychczas nie opowiedziało kino.W obsadzie są Rory Kinnear Eileen Davies . Premiera w przyszłym roku.