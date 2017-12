FOTO: Plakat filmu Spielberga zapowiada lepszą rzeczywistość

(kliknij, aby powiększyć)



W niedzielę do sieci ma trafić nowy zwiastun najnowszego widowiska Stevena Spielberga . Warner Bros. poprzedził to wydarzenie premierą plakatu.Oto on:Akcja rozgrywa się w roku 2045, kiedy to świat znajduje się na skraju upadku i pogrążenia się w chaosie. Ludzie znajdują ratunek w OAZIE, ekspansywnym uniwersum rzeczywistości wirtualnej stworzonym przez błyskotliwego ekscentryka Jamesa Hallidaya (Mark Rylance). Przed śmiercią Halliday postanawia przekazać swoją niewyobrażalną fortunę pierwszej osobie, która odnajdzie cyfrowe wielkanocne jajko ukryte gdzieś w OAZIE. Rozpoczyna się rywalizacja, która wkrótce ogarnia cały świat. Młody Wade Watts (Tye Sheridan), kiepski kandydat na bohatera, postanawia dołączyć do karkołomnego, zakrzywiającego rzeczywistość wyścigu po skarb w fantastycznym uniwersum pełnym tajemnic, odkryć i niebezpieczeństw.Polska premiera planowana jest na początek kwietnia.