FOTO: Plakatowy tryptyk "Pięknej i Bestii" przedstawia bohaterów filmu

Wytwórnia Disneya zaprezentowało plakatowy tryptyk do filmu. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Obraz inspirowany jest zarówno klasyczną baśnią, jak i jedną z najsłynniejszych animacji Disneya. W wersji aktorskiej Emma Watson wciela się w piękną Belle, która gotowa jest zamieszkać w zamku Bestii (w tej roli Dan Stevens ), aby ratować ojca. Początkowo uprzedzona do gospodarza dziewczyna, stopniowo odkrywa, że pozory mogą mylić. Z czasem między nią a Bestią rodzi się nić porozumienia.Obraz trafi do kin na całym świecie w połowie marca.