FOTO: Plakaty "Wszystkich pieniędzy świata" już bez Spaceya

W sieci pojawiły się dwa plakaty filmu Ridleya Scotta . Są to pierwsze plakaty, na których nie ma nazwiska Kevina Spaceya , którego zastąpił Christopher Plummer Plakaty znajdziecie poniżej:Miliarder Jean Paul Getty jest znany z nieustępliwego charakteru i skąpstwa. Gdy grupa nieznanych sprawców porywa jego ukochanego wnuka i żąda wielomilionowego okupu, Getty odmawia zapłacenia choćby dolara. Zrozpaczona matka porwanego – Gail robi wszystko, by skłonić teścia do zmiany zdania, ale bez skutku. Czas ucieka, a porywacze zaczynają tracić cierpliwość. Życie chłopca wisi na włosku i nic nie wskazuje na to, że uda się jeszcze zapobiec tragedii. Wtedy do drzwi Gail puka tajemniczy mężczyzna twierdząc, że jest wysłannikiem Jean Paula Gettyego, specjalizującym się w sprawach "nie do rozwiązania"...