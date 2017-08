FOTO: Poznajcie Art3mis z "Ready Player One" Spielberga

Mamy nowe zdjęcie z Stevena Spielberga . Zobaczcie, jak prezentuje się Olivia Cooke w roli Art3mis.jest ekranizacją książki Ernesta Cline'a , opowiadającej o wirtualnym świecie znanym jako OASIS. To miejsce, w którym ludzie przebywają chętniej niż w rzeczywistości. Twórca OASIS, ekscentryczny geniusz i multimiliarder Halliday, zakodował w swoim wynalazku zagadki stanowiące kod do kolosalnej fortuny i absolutnej władzy. Niespodziewanie niejaki Wade rozwiązuje pierwszą z nich. Do gry przyłączają się potężni wirtualni gracze, gotowi na wszystko by przeszkodzić Wade'owi. Żeby przeżyć, Wade musi wygrać.W obsadzie produkcji są również Tye Sheridan Mark Rylance . Premiera: 8 marca 2018.