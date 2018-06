FOTO: Poznajcie nową rodzinę Addamsów

Wytwórnia MGM zaprezentowała pierwszą grafikę promującą film animowany. Jednocześnie ujawniono, kto użyczy głosu członkom tytułowej familii z piekła rodem.W obsadzie filmu znaleźli się: Oscar Isaac (Gomez Addams), Charlize Theron (Morticia Addams), Chloë Grace Moretz (Wednesday Addams), Finn Wolfhard (Pugsley Addams), Nick Kroll (wujek Fester), Bette Midler (babcia) oraz Allison Janney , która zagra nemezis Addamsów, Margaux Needler.Film reżyserują Conrad Vernon ) i Greg Tiernan ). Amerykańską premierę zaplanowano na 11 października 2019 roku.Addamsowie to bogata i ekscentryczna rodzina kochająca się w makabrze. Są zupełnie nieświadomi tego, że ich zachowanie dla przeciętnego Amerykanina jest co najmniej dziwne, a zazwyczaj przerażające. Twórcą familii jest rysownik Charles Addams. Rozpoczął on tworzenie historyjek będących satyrą na amerykańskie społeczeństwo w 1938 roku. Publikowano je w New Yorkerze do śmierci autora w 1988 roku.